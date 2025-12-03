País

Greve poderá afectar voos de hoje a sábado

PorAnilza Rocha,3 dez 2025 9:58

A Cabo Verde Airlines informou que os voos entre hoje e sábado, programados a operar entre os aeroportos e aeródromos nacionais, poderão sofrer perturbações na programação habitual, devido à greve dos controladores de tráfego aéreo da Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ASA).

Em comunicado, a operadora garantiu estar a trabalhar no sentido de minimizar os impactos e assegurar a melhor experiência possível.

“Lamentamos qualquer inconveniente que esta situação possa causar e recomendamos que os passageiros verifiquem regularmente o estado dos seus voos”, referiu a Cabo Verde Airlines. 

No passado dia 28, os controladores de tráfego aéreo da ASA anunciaram que uma greve de 72 horas, a iniciar hoje, 3, e a prolongar-se até sábado, 6, após tentativas de negociação fracassadas com a administração da empresa.

A paralisação foi convocada, nomeadamente, para reivindicar um enquadramento adequado da carreira, actualização do subsídio de turno, pagamento mensal de horas extraordinárias entre as 23h30 e as 07h30, descanso compensatório após turnos consecutivos e regularização do subsídio de refeição.

