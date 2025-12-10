Portugal: Cabo Verde Airlines apela ao check-in antecipado devido à greve geral

Perante a greve geral marcada em Portugal para esta quinta-feira, 11, a Cabo Verde Airlines aconselha os passageiros do voo VR611, Lisboa-São Vicente, a apresentarem-se no balcão de check-in com, pelo menos, quatro horas de antecedência, de forma a evitar constrangimentos.

Os sindicatos do sector da aviação de Portugal estão empenhados em lutar contra o novo pacote laboral, que consideram ser fortemente penalizador.

Os quatro maiores sindicatos desta área votaram favoravelmente à participação na greve geral de 11 de Dezembro, decisão que levará ao cancelamento de uma grande parte dos voos nos aeroportos portugueses. Juntos, SPAC, SNPVAC, SITAVA e SITEMA representam 6000 trabalhadores na TAP e 10 mil no sector.

Por seu turno a TAP informou que as suas operações serão afectadas pela greve geral e está contactando passageiros para realocar os trajectos.

Foto: depositphotos