Portugal: Cabo Verde Airlines apela ao check-in antecipado devido à greve geral

Os sindicatos do sector da aviação de Portugal estão empenhados em lutar contra o novo pacote laboral, que consideram ser fortemente penalizador.
Os quatro maiores sindicatos desta área votaram favoravelmente à participação na greve geral de 11 de Dezembro, decisão que levará ao cancelamento de uma grande parte dos voos nos aeroportos portugueses. Juntos, SPAC, SNPVAC, SITAVA e SITEMA representam 6000 trabalhadores na TAP e 10 mil no sector.
Por seu turno a TAP informou que as suas operações serão afectadas pela greve geral e está contactando passageiros para realocar os trajectos.
