Quebrar barreiras alfandegárias e melhorar transportes é vital para Cabo Verde no mercado africano - ONU

Cabo Verde precisa de quebrar as barreiras alfandegárias e melhorar a questão dos transportes para poder aceder e tirar o maior proveito do mercado da Zona de Comércio Livre Continental Africano. Posição defendida hoje pela coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza.

A responsável falava à imprensa à margem da abertura do workshop de sensibilização sobre a Zona de Comércio Livre Continental Africano (ZCLCA), que decorreu esta manhã na cidade da Praia.

“Agora é a aceleração da implementação, facilitar, quebrar barreiras alfandegárias, assegurar o transporte e, sobretudo, garantir que as empresas, tanto as pequenas e médias como as de grande porte, tenham conhecimento e conheçam especificamente o passo a passo, os detalhes para aceder a esse grande mercado, que é o mercado continental africano, fundamental para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, para o desenvolvimento da economia e para a diversificação, porque vai dar acesso a um mercado muito vasto de bens e serviços”, afirmou.

A coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde acrescenta ainda que a conectividade entre o país e o continente é uma questão amplamente debatida, de forma a facilitar o acesso dos produtos nacionais ao mercado africano.

“Na verdade, a conectividade entre Cabo Verde e o continente é um tema importante que está a ser tratado, não só a conectividade entre as ilhas, para exportar os produtos das ilhas e permitir o acesso ao mercado africano, como também de Cabo Verde para a África. Há uma grande discussão dentro do país, bem como na CEDEAO e na Comissão Económica para a África, justamente para garantir esse acesso dos produtos cabo-verdianos ao mercado africano”, destacou.

O director nacional da Indústria, Comércio e Energia, Rito Évora, afirma que a participação do sector privado é peça-chave na integração de Cabo Verde na Zona de Comércio Livre Continental Africano.

“Tirar partido das oportunidades vai depender muito de como o sector privado pode estruturar-se e também modernizar-se e capacitar-se em termos de conhecer os caminhos, as regras e os acordos para tirar o maior proveito”, reconheceu.

O workshop de sensibilização sobre a Zona de Comércio Livre Continental Africano decorre até ao dia 2 de outubro. Durante estes dias, entre outros temas, serão debatidos a visão geral do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africano e dos seus instrumentos operacionais, a Estratégia Nacional de Implementação de Cabo Verde, o papel do sector privado e a mobilização de recursos.

Será ainda apresentado o “Suplemento Verde”, que consiste na utilização da transição energética e nas oportunidades da economia verde para melhorar a competitividade e o processo de integração na Zona de Comércio Livre Continental Africano.