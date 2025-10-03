Bubista divulga convocados para as últimas jornadas de qualificação para o Mundial de 2026

O selecionador nacional de futebol, Pedro Brito “Bubista”, apresentou hoje os 25 jogadores convocados para as duas últimas jornadas de qualificação para o Mundial de 2026. Bubista afirma que os jogadores foram selecionados tendo em vista garantir o equilíbrio e a união da equipa.

“Nos 25 jogadores convocados, procuramos ter equilíbrio e união, e espero que tragam a felicidade que todos desejamos”, disse.

A lista de convocados é composta por Bruno Varela – Al-Hazm (Arábia Saudita), Josimar Dias ‘Vozinha’ – GD Chaves (Portugal) e Márcio da Rosa – Montana (Bulgária), como guarda-redes.

Na defesa, Edilson Borges ‘Diney’ – Al Bataeh (Emirados Árabes Unidos), Ianique Tavares 'Stopira' – Torreense (Portugal), Kelvin Pires ‘Djack’ – SJK (Finlândia), João Paulo Fernandes – FC Otelul (Roménia), Roberto Lopes ‘Pico’ – Shamrock Rovers (Irlanda), Sidny Lopes Cabral – Estrela da Amadora (Portugal), Steven Moreira – Columbus Crew (Estados Unidos da América) e Wagner Pina – Trabzonspor (Turquia).

Como médios foram escalados Aílson Tavares – Beitar Jerusalem (Israel), Deroy Duarte – Ludogorets (Bulgária), Jair Semedo ‘Yannick’ – Farense (Portugal), Heriberto Tavares – Maccabi Netanya (Israel), Jamiro Monteiro – Zwolle (Países Baixos), Laros Duarte – Puskás Akadémia FC (Bulgária), Kevin Pina – FK Krasnodar (Rússia) e Telmo Arcanjo – Vitória SC (Portugal).

A linha de frente é assumida por: Dailon Livramento – Casa Pia (Portugal), Garry Rodrigues – Apollon Limassol (Chipre), Hélio Varela – Maccabi Tel Aviv (Bélgica), Nuno da Costa – Basaksehir (Turquia), Ryan Mendes – Igdir FK (Turquia) e Willy Semedo – Omonia (Chipre).

O selecionador nacional prevê alguma dificuldade em relação aos treinos, uma vez que os jogadores começarão a chegar na segunda-feira.

“Em relação ao treino, como sabem, jogamos na quarta-feira e começamos a receber os jogadores na segunda-feira. Está previsto encontrarmo-nos em Lisboa e realizar um treino aí, mas dificilmente todos os jogadores conseguirão estar presentes no horário do treino, porque está prevista a nossa viagem para a Líbia na noite de segunda-feira. O certo é que faremos um treino na Líbia, para reconhecimento do campo e para estarmos, o máximo possível, preparados para encarar o jogo”, explicou.

Para este jogo, Bubista considera o fator mental bastante importante e afirma que a equipa tem dado provas da sua maturidade.

“Claramente, neste tipo de jogo o fator mental é extremamente importante, mas a nossa equipa tem dado provas, durante esta qualificação e nestes últimos jogos, de ter bastante maturidade, que é consistente. Portanto, temos de manter a tranquilidade, fazer o nosso trabalho como temos vindo a fazer e procurar a vitória”, frisou.

O encontro da nona jornada de qualificação para o Mundial terá lugar na próxima quarta-feira, em Trípoli, diante da Líbia. Cinco dias depois, no Estádio Nacional, os Tubarões Azuis recebem a seleção de Eswatini, para o embate da décima jornada.

Cabo Verde derrotou, em Setembro, os Camarões por 1 a 0 e consolidou a liderança do Grupo D. A seleção nacional está a uma vitória de se classificar pela primeira vez para o maior torneio desportivo do planeta.