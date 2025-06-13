País

Prisão preventiva para homem por abuso sexual a menor em Santa Catarina de Santiago

PorAnilza Rocha,10 out 2025 15:44

O Ministério Público ordenou a detenção de fora de flagrante delito, esta quinta-feira 2025, de um individuo, de sexo masculino, por um de crime de abuso sexual, na forma continuada, contra uma menor de idade de 13 anos. O suspeito é natural de Santa Catarina de Santiago.

A detenção ocorreu no âmbito da investigação de um auto, em instrução registado na Procuradoria da República da Comarca de Santa Catarina.

Submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido de 30 anos detido, a requerimento do Ministério Público, foi-lhe aplicada a medida de prisão preventiva.

Foto: Depositphotos.com

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Prisão preventiva abuso sexual Santa Catarina de Santiago menor

Autoria:Anilza Rocha,10 out 2025 15:44

Editado porAndre Amaral  em  10 out 2025 16:19

pub.
pub
pub.
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.