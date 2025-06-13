Prisão preventiva para homem por abuso sexual a menor em Santa Catarina de Santiago

O Ministério Público ordenou a detenção de fora de flagrante delito, esta quinta-feira 2025, de um individuo, de sexo masculino, por um de crime de abuso sexual, na forma continuada, contra uma menor de idade de 13 anos. O suspeito é natural de Santa Catarina de Santiago.

A detenção ocorreu no âmbito da investigação de um auto, em instrução registado na Procuradoria da República da Comarca de Santa Catarina. Submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido de 30 anos detido, a requerimento do Ministério Público, foi-lhe aplicada a medida de prisão preventiva. Foto: Depositphotos.com

