País

CV Interilhas realiza viagem extra Santiago–Brava–Santiago esta terça-feira

PorSheilla Ribeiro,13 out 2025 11:33

A CV Interilhas informou hoje que irá realizar amanhã, 14, uma viagem extraordinária no percurso Santiago/Brava/Santiago, com o navio Kriola.

Segundo a empresa, o navio partirá às 7h da manhã da ilha de Santiago.

Os bilhetes para passageiros já estão disponíveis para venda nos balcões habituais e através do site.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

CV interilhas viagem extra Kriola

Autoria:Sheilla Ribeiro,13 out 2025 11:33

Editado porAndre Amaral  em  13 out 2025 11:42

pub.
pub
pub.
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.