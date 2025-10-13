CV Interilhas realiza viagem extra Santiago–Brava–Santiago esta terça-feira

Segundo a empresa, o navio partirá às 7h da manhã da ilha de Santiago.
A CV Interilhas informou hoje que irá realizar amanhã, 14, uma viagem extraordinária no percurso Santiago/Brava/Santiago, com o navio Kriola.
Segundo a empresa, o navio partirá às 7h da manhã da ilha de Santiago.
Os bilhetes para passageiros já estão disponíveis para venda nos balcões habituais e através do site.
