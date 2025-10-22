País

Portugal cancela vistos para procura de trabalho e cria novo visto para profissionais qualificados

PorExpresso das Ilhas, Lusa,22 out 2025 14:41

Todos os agendamentos para apresentação de vistos de procura de trabalho em Portugal a partir de quinta-feira serão cancelados, uma vez que este tipo de visto será substituído pelo visto para procura de trabalho qualificado, informou hoje o Governo, citado pela Lusa.

De acordo com uma nota do gabinete do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, na sequência da entrada em vigor da nova Lei de Estrangeiros, os postos consulares portugueses e os centros de pedidos de visto dos prestadores de serviços externos , VFS Global, BLS International e TLScontact, deixarão de aceitar pedidos de visto para procura de trabalho.

O comunicado acrescenta que em lugar do visto para procura de trabalho, passará a existir o visto para procura de trabalho qualificado, embora os pedidos para este novo tipo de visto apenas possam ser apresentados após a respectiva regulamentação, conforme previsto na nova legislação.

A Lei n.º 61/2025, de 22 de Outubro, que aprova a nova Lei de Estrangeiros e estabelece estas alterações, foi publicada esta quarta-feira no Diário da República.

Foto: depositphotos

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Portugal vistos trabalho profissionais

Autoria:Expresso das Ilhas, Lusa,22 out 2025 14:41

Editado porAndre Amaral  em  22 out 2025 14:44

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.