Vagas para agendamento de vistos de trabalho em Portugal serão disponibilizadas diariamente a partir de 12 de Julho

A partir de 12 de Julho, o agendamento de vistos nacionais para residência, estadia temporária, procura de trabalho ou reagrupamento familiar em Portugal terá abertura diária de novas vagas no site da VFS Global.

“Com vista a melhorar a disponibilidade de vagas para agendamento de vistos nacionais para residência, estada temporária, procura de trabalho ou reagrupamento familiar em Portugal, decidiu-se alterar a frequência com que as vagas são disponibilizadas no site de agendamento da VFS Global https://visa.vfsglobal.com/cpv/pt/prt/book-an-appointment”, escreveu a embaixada de Portugal em Cabo Verde, na sua página do Facebook.

De referir que em Agosto de 2023, na sequência do crescente aumento na procura de vistos de trabalho e reconhecendo a necessidade de uma resposta mais eficiente e abrangente, a Embaixada de Portugal em Cabo Verde anunciou a entrada em funcionamento de um Adido de Trabalho, a quem seriam confiadas responsabilidades especiais de acompanhamento de todas as matérias consulares relativas aos vistos nacionais desta tipologia.