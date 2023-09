Embaixador de Portugal em Cabo Verde antecipa ano recorde na emissão de Vistos em 2023

O Embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço, revelou que, desde o início do ano até hoje já foram emitidos mais mil vistos do que durante todo o ano de 2022. Com o total de 8.700 vistos emitidos até o momento, este ano promete ser um marco histórico nos serviços consulares, com cerca de cinco mil vistos de trabalho entre os documentos já concedidos.

Paulo Lourenço avançou estes números aos jornalistas, após a abertura oficial das novas instalações do Centro de Recepção de Pedidos de Vistos Nacionais para Portugal, a cargo da VFS Global, no Praia Shopping, em Quebra-Canela.

"Há pouco mais de um ano, abrimos o centro de recepção de Vistos para Portugal, e desde então, temos testemunhado um aumento bastante acentuado no número de pedidos de Vistos em várias categorias", disse Paulo Lourenço.

"Especificamente, a categoria de vistos de trabalho destaca-se, representando a maioria dos vistos emitidos pelo centro. Esta é uma operação relativamente nova, com apenas um ano de funcionamento, e sentimos a necessidade de expandir nossas instalações, balcões de atendimento e capacidade de comunicação com os requerentes", referiu.

O Embaixador de Portugal elogiou a colaboração com a VFS, empresa líder mundial em triagem de serviços consulares, e expressou confiança de que as preocupações do público serão atendidas com as mudanças implementadas no processo, como o pré-pagamento de taxas de serviço.

Paulo Lourenço também abordou os desafios enfrentados pelos requerentes devido ao aumento da procura.

"Só para dar uma ideia, já demos mais de 1.000 vistos até hoje, desde o início do ano, do que durante o ano de 2022 inteiro. Vamos bater todos os recordes de emissão de vistos", destacou o embaixador que explicou que dos 8.700 vistos emitidos até o momento, cerca de cinco mil são de trabalho.

Quanto aos problemas relacionados à captura de vagas de agendamento por terceiros, anunciou que estão trabalhando em soluções técnicas para inibir essa prática.

Aliás, frisou que a introdução da taxa de serviços no momento do agendamento tem o objcetivo de garantir que apenas os requerentes legítimos obtenham vagas e ressaltou a importância de encontrar soluções para impedir que terceiros tirem vantagem da situação e criem uma indústria em torno dos vistos.

“A introdução das taxas dos serviços consulares no momento do agendamento está a ter um efeito importante, segundo me dizem, em inibir a captura ou açambarcamento digital de vagas e por isso que antecipamos essa taxa. Essa taxa seria paga mais tarde e antecipamos justamente para criar um efeito de moderação ou de abuso por parte de quem, no fundo, tem meios para capturar só agendamentos”, declarou.

Relativamente às novas instalações do Centro de Recepção de Pedidos de Vistos Nacionais para Portugal, visam corresponder ao significativo aumento dos pedidos de vistos nacionais, bem como às preocupações assinaladas pelo público relativamente ao seu funcionamento.

As novas instalações representam um aumento de funcionários, mais balcões de atendimento, melhores condições de espera e uma maior capacidade de recebimento de pedidos.

Para melhorar a interacção com o público, foi também contratada pela VFS Global uma funcionária cabo-verdiana que desempenhará as funções de ponto focal, com a função de apoiar no esclarecimento de dúvidas e questões que possam surgir aos requerentes.

Recorde-se que os pedidos de visto apenas para Portugal, através da Embaixada em Cabo Verde, passaram a ser instruídos, desde Agosto de 2022, por uma empresa externa, para aumentar a capacidade e implementar o acordo de mobilidade da CPLP.

Ao requerente é cobrada uma “taxa de serviço” de 4.440 escudos (40 euros), “por pedido, para além das taxas de visto”, valor “não reembolsável”.