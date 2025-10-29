São Vicente: Economista sugere alargar estudo sobre sonho dos jovens para outras ilhas

O economista Paulino Dias disse esta terça-feira que é importante alargar o estudo sobre sonhos dos jovens a outras ilhas para permitir uma base científica ao debate que se tem no país e formular políticas públicas.

Paulino Dias falava a propósito de um estudo desenvolvido no âmbito do projecto sobre migrações (Future Migration as Present Fact), que indicou que o sonho dos jovens de São Vicente está centrado nas coisas mais fundamentais da vida, como ter uma casa, um trabalho e sustento, em vez de “sonhos de grandes visões”.

O estudo foi liderado pelo professor e investigador Jorgen Carling e centrou-se em três áreas urbanas da África Ocidental, nomeadamente São Vicente (Cabo Verde), Tema (Gana) e Serekunda (Gâmbia).

Para o economista Paulino Dias, pesquisas desta natureza são fundamentais para permitir uma base científica a todo o debate que se tem feito em Cabo Verde e, sobretudo, para a formulação de políticas públicas.

Por isso, sugeriu que o estudo seja alargado às outras ilhas, de modo a permitir um relato mais abrangente.

Segundo a mesma fonte, actualmente em Cabo Verde decorre um debate “muito acentuado” relativamente à questão da imigração. No entanto, analisou, um aspecto que muita gente tem notado é que esse debate nem sempre é acompanhado ou sustentado em dados científicos.

“É preciso massificar os dados, divulgá-los e fazê-los chegar a quem tem a responsabilidade de implementar políticas públicas, para que essas políticas sejam cada vez mais eficientes, mais baseadas em evidências e não apenas em meras opiniões”, sugeriu.

Lembrou que, apesar dos aspectos positivos, como as remessas dos emigrantes e a circulação de conhecimento, há também aspectos negativos.

“Pela primeira vez na história de Cabo Verde está a emergir o impacto da emigração sobre a perda de mão-de-obra nas ilhas. Também pela primeira vez, o número médio de filhos por mulher baixou substancialmente e, aparentemente, isso está a limitar a capacidade de reposição do ‘stock’ de população que antes compensava a saída das pessoas”, analisou.

Para Paulino Dias, esse desequilíbrio provoca impactos económicos ao nível da disponibilidade de mão-de-obra, bem como impactos sociais e culturais substanciais.

Daí, conforme o economista, ser “extremamente importante” a reflexão sobre os fluxos migratórios para desenhar ou implementar políticas públicas que minimizem os seus impactos negativos.