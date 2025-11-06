Governo celebra Dia da Defesa Nacional com entrega de condecorações e louvores

Celebra-se hoje o Dia da Defesa Nacional. A Ministra do Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, considera que, para além dos desafios, este é um dia para celebrar as vitórias alcançadas. A governante falava no acto central da celebração do Dia da Defesa Nacional.

“Hoje celebramos o Dia da Defesa Nacional e somos chamados a refletir sobre o caminho que percorremos um dia para recordar que o progresso nasce do trabalho e da perseverança. Nós enfrentamos obstáculos, superamos desafios e seguimos em frente com determinação. Mas é igualmente importante celebrar as vitórias alcançadas, porque são elas que dão sentido a cada esforço empreendido e representam o verdadeiro objetivo de ver o resultado do nosso compromisso, refletido na realização do bem comum e na força da nossa nação”, afirmou.

No decurso do acto central das celebrações, foram prestadas condecorações e louvores a indivíduos e entidades que, de acordo com a ministra, têm contribuído para o futuro da aviação militar cabo-verdiana.

“Prestamos louvor individual a militares que se destacaram pelo trabalho exemplar prestado ao Ministério de Defesa e às Forças Armadas em diferentes áreas estratégicas. Com o mesmo espírito de reconhecimento, atribuímos um louvor coletivo à Comissão para a Implementação da Aviação Militar, por ter demonstrado profundo sentido de missão, competência técnica e por ter assegurado a coerência estratégica nos processos necessários à concretização das metas estabelecidas para a implementação da aviação militar nacional.

“Condecoramos duas instituições, a Aeroporto Segurança Aérea e a Agência de Aviação Civil , com a medalha de serviços relevantes pelas razões que aqui foram expostas. Essas condecorações refletem o reconhecimento do Estado pelo mérito, dedicação e contributo inestimável que deram para a aviação militar cabo-verdeana”, explicou .

A celebração do Dia da Defesa Nacional decorre durante todo este mês, com actividades a serem realizadas nas três regiões militares do país. No dia de hoje, na cidade da Praia, para além do acto central, está agendado o tradicional desfile militar às 17 horas, seguido da actuação da Banda Militar e da Banda Manel Di Candinho, na Praça Alexandre Albuquerque, às 17:30.