Novo Estatuto da PJ na fase final de aprovação, garante Direção Nacional e Associação Sindical

A Direção Nacional da Polícia Judiciária (PJ) e a Associação Sindical dos Funcionários da Polícia Judiciária (ASFIC) esclareceram que o processo de aprovação do novo Estatuto da instituição encontra-se na sua fase final, desmentindo informações recentemente divulgadas sobre alegado descontentamento entre os funcionários e eventuais formas de protesto.

Em comunicado conjunto, as duas entidades garantem que têm mantido comunicações internas regulares com os trabalhadores, informando-os sobre o andamento do processo.

De acordo com a nota, o documento já foi alvo de análise e de ajustamentos solicitados pela Administração Pública, encontrando-se agora à espera do parecer final que antecederá a respetiva aprovação formal.

A proposta do novo Estatuto, segundo a PJ e a ASFIC, resulta de um trabalho conjunto entre o Ministério da Justiça, a Direção Nacional e o sindicato representativo da classe, com reuniões regulares que têm permitido soluções consensuais e construtivas.

O Ministério da Justiça aguarda, neste momento, os pareceres vinculativos dos Ministérios da Administração Pública e das Finanças.

Entre as principais medidas previstas estão melhorias salariais e de carreira, incluindo aumento da base salarial, maior flexibilidade no acesso e progressão, valorização dos cargos dirigentes e melhorias nos regimes de seguros de vida e de acidentes de trabalho.

O Ministério da Justiça está igualmente a trabalhar no Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR), que abrange, além da PJ, Conservadores, Notários, Agentes de Segurança Prisional e Técnicos Sociais.

A Direção Nacional da PJ e a Associação Sindical reafirmam o empenho total na aprovação célere do novo Estatuto, reconhecendo a sua importância e justiça para os profissionais da instituição.

Ambas apelam à compreensão, serenidade e união de todos os funcionários, sublinhando que esta é uma causa comum, conduzida com responsabilidade e sentido de missão.