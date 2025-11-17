Greve nos Registos, Notariado e Identificação: serviços mínimos garantidos, incluindo registos de óbito

A Direcção-Geral dos Registos, Notariado e Identificação (DGRNI) informou hoje que, apesar da greve marcada para esta segunda-feira 17, 18 e 19, estarão assegurados os serviços mínimos, nomeadamente registos de óbito e outros atos considerados indispensáveis para evitar prejuízos graves à população.

De acordo com o comunicado, a paralisação poderá provocar limitações no atendimento ao público, uma vez que a maioria dos serviços não estará disponível durante o período de greve.

Ainda assim, a DGRNI garante que serão prestados os actos essenciais, bem como asseguradas a segurança das instalações e a manutenção dos equipamentos.

A tutela recomenda aos utentes que necessitem de serviços não incluídos no regime mínimo que remarquem o atendimento para datas posteriores ao fim da greve.

De referir que após uma reunião de conciliação realizada na quinta-feira, 13, que envolveu a Associação Sindical dos Trabalhadores dos Registos, Notariado e Identificação Civil e Criminal (Astranic), o Ministério da Justiça, a Direcção-Geral dos Registos e a Direção-geral do Trabalho, não houve qualquer acordo.

Caso a greve não produza os resultados esperados, o sindicato promete manter a pressão sobre o Governo, exigindo que este "assuma as suas responsabilidades" e regularize as pendências relacionadas com as promoções e a carreira dos trabalhadores do registo e notariado.