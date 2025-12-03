Cabo Verde vai realizar o primeiro transplante renal no primeiro trimestre de 2026

​A directora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, anunciou esta terça-feira que Cabo Verde vai realizar os primeiros transplantes renais no primeiro trimestre de 2026.

“O transplante renal é um exercício que nós já estamos há algum período a normalizar, a organizar todo o sistema em nível de equipamentos e do ponto de vista legal por se tratar de um processo bastante delicado do ponto de vista ético e legal”, precisou a responsável.

Segundo Ângela Gomes, para dar os primeiros passos o país tinha de criar e adequar todas as ferramentas necessárias para depois avançar com qualidade e segurança, visando garantir que o processo tenha sustentabilidade.

“Neste momento já temos todos os protocolos criados com as entidades portuguesas, que é o nosso parceiro da implementação, temos as competências técnicas e físicas instaladas e acreditamos, sim, que dentro do primeiro trimestre de 2026 estaremos a realizar o primeiro transplante renal em Cabo Verde”, precisou.

Igualmente, notou, já estão criadas as condições físicas e também os meandros em protocolos e competências técnicas para a realização desse “grande desiderato” que é o primeiro transplante.

A proposta de lei para a regulamentação de transplantes de órgãos em Cabo Verde foi aprovada na Assembleia Nacional, a 08 de Dezembro de 2023 por uma unanimidade, representando “um marco histórico para a saúde no país”, ainda segundo a mesma fonte.

A legislação estabelece o regime jurídico relacionado à qualidade e segurança na doação e colheita de órgãos, tecidos e células de origem humana, destinados a diagnóstico, terapia ou transplante, bem como às próprias intervenções de transplante.

O processo de transplante renal contou com “um grande apoio de Portugal”, reiterou Ângela Gomes, que ajudou na formação e instalação de materiais necessários para que o país pudesse solucionar o problema a nível da doença renal.