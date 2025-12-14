​Lista definitiva de transição para o PCFR gera descontentamento e médicos ameaçam com greve

Os médicos podem entrar em greve nos dias 17, 18 e 19 deste mês, segundo a presidente do Sindicato dos Médicos de Cabo Verde, alegando um descontentamento generalizado relativamente à lista definitiva de transição dos médicos para o PCFR.

A Inforpress contactou a líder sindical dos médicos, Eunice Almeida, que garantiu ter enviado ao Ministério da Saúde o pré-aviso de greve e que estão à espera da “rectificação da lista” definitiva de transição dos médicos para o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) e, caso contrário, irão mesmo avançar para a greve.

Segundo Eunice Almeida, há um “pacote de compromissos” assumido pelas partes que não está a ser cumprido pelo Ministério da Saúde.

Instada a pronunciar-se sobre uma eventual adesão à greve, a líder sindical garantiu que todos os profissionais “já estão mobilizados”.

Os médicos, acrescentou, já estão há muito tempo à espera que os seus problemas sejam resolvidos, pelo que são os próprios profissionais que estão a defender a greve da classe.

A lista definitiva foi publicada no Boletim Oficial n.º 237, 1.º suplemento, II Série, de 12 de Dezembro de 2025, e retomada pelo Ministério da Saúde na sua página da rede social Facebook.

Na sequência da publicação, registaram-se várias reacções por parte dos médicos, manifestando o seu descontentamento.

Alguns contestam o facto de todos os médicos especialistas terem sido colocados na mesma categoria, independentemente dos anos de serviço, pelo que pedem que a lista seja publicada com a “devida correcção”.

Quem também não está satisfeita com a lista definitiva de transição para o PCFR é a classe dos enfermeiros, que ameaça igualmente avançar para a greve.

“Ver esta lista até parece que o ficheiro publicado foi por engano”, comentou a enfermeira Isa Varela, seguida de outros colegas que estão a manifestar o seu descontentamento.

A Inforpress tentou ouvir a posição de responsáveis do Ministério da Saúde sobre o pré-aviso de greve dos médicos, mas tal não foi possível.

Para o Governo, as listas definitivas ora publicadas fazem parte de um pacote legislativo que visa a “melhoria das condições laborais” de todas as classes profissionais do sector da Saúde, nomeadamente dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de diagnóstico e terapêutica e dos auxiliares de saúde.

