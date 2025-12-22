Cabo Verde reforça vacinação infantil com apoio da UNICEF

​A UNICEF entregou ao Ministério da Saúde um lote de 15 mil doses da vacina contra o rotavírus, destinadas a crianças menores de 1 ano, e 5 mil doses da vacina pneumocócica conjugada 13-valente(VPC13), para crianças pertencentes a grupos de risco.

No seu discurso no acto oficial de entrega dos medicamentos, que decorreu esta tarde, na cidade da Praia, o Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, afirmou que esta doação representa um passo concreto na consolidação do sistema de saúde.

“Este reforço representa um passo concreto na consolidação de um sistema de saúde cada vez mais preventivo, equitativo e resiliente. Como sabemos, o rotavírus é uma das principais causas de gastroenterite grave, nomeadamente das diarreias em bebés e crianças pequenas, com impacto significativo em internamentos hospitalares, complicações por desidratação e pressão sobre os serviços pediátricos. Efetivamente, a introdução sistemática da vacinação contra o rotavírus demonstrou, em múltiplos contextos, reduções expressivas da morbimortalidade e dos custos associados à hospitalização”, afirmou.

Para a Representante Residente Adjunta do PNUD, UNFPA e UNICEF em Cabo Verde, Anna Chyzhkova, esta entrega reafirma o compromisso de proteger as crianças contra doenças preveníveis através da vacinação.

“Em Cabo Verde, as doenças respiratórias, como a pneumonia, e as infeções parasitárias, como as diarreias, continuam a constituir desafios à saúde infantil, especialmente em crianças menores de 5 anos, e figuram entre as principais causas de mortalidade infantil no país. Assim, esta entrega é mais um passo concreto para continuarmos a reforçar a proteção das nossas crianças contra doenças evitáveis pela vacinação, assegurando que cada criança tenha a oportunidade de crescer de forma saudável, ao mesmo tempo que o país consolida os avanços alcançados ao longo das últimas décadas”, declarou.

A partir de fevereiro de 2026, a vacina contra o rotavírus e a vacina antipneumocócica passam a integrar o calendário nacional de vacinação. Estas vacinas são fruto de fundos mobilizados pelo Comité Nacional da UNICEF junto da sociedade portuguesa e chegam ao país através do Programa Alargado de Vacinação (PAV).