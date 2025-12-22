Casal detido por tráfico de drogas de alto risco na Praia

Conforme comunicado, esta operação de combate ao tráfico de drogas interno, desencadeada no âmbito das diligências investigativas desta polícia, decorreu no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.
Durante as buscas, a PJ apreendeu junto dos detidos uma quantidade de cocaína, saquetas de plástico utilizadas no acondicionamento de drogas e diversos eletrodomésticos.
Foram também apreendidos um valor expressivo em dinheiro, no montante de 320.100$00 (trezentos e vinte mil e cem escudos), telemóveis, documentos bancários suspeitos, incluindo um talão de depósito de valor elevado, entre outros objetos de relevante interesse para a investigação.
Os detidos, com idades compreendidas entre os 41 e os 43 anos, foram presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial e após o referido interrogatório, o Tribunal da Comarca da Praia decretou a medida de coação mais gravosa para o homem, prisão preventiva, este que conta com um vasto histórico criminal. A mulher ficou sujeita à obrigatoriedade de se apresentar periodicamente às autoridades policiais e à interdição de saída do país.
Os arguidos deverão aguardar, sob estas medidas, os ulteriores trâmites processuais, devendo o homem permanecer na Cadeia Civil de São Martinho.