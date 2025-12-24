​Cruz Vermelha de Cabo Verde realiza Feira de Saúde e acção solidária em Ribeira Grande de Santiago

O Conselho Local da Cruz Vermelha de Cabo Verde, na Praia, realiza no dia 27 deste mês uma Feira de Saúde e acção solidária natalina, destinada às comunidades de Lém Dias, Sanharé e Ponta de Sol, no município da Ribeira Grande de Santiago. A feira acontece na localidade de Lém Dias, em frente ao antigo Instituto Amílcar Cabral.

Segundo uma nota enviada, a iniciativa está integrada nas comemorações do Natal e visa promover a saúde, o bem-estar e a dignidade das populações mais vulneráveis, através de um conjunto de atividades de caráter preventivo, social e comunitário.

O programa inclui uma Feira de Saúde, com consultas em diversas especialidades, atenção à saúde oral, cuidados nutricionais, despistes de hipertensão e diabetes, bem como aconselhamento sobre doenças crónicas não transmissíveis.

Estão igualmente previstas demonstrações práticas de primeiros socorros e suporte básico de vida.

A Cruz Vermelha de Cabo Verde informa ainda que a acção contempla a distribuição de brindes de Natal a 90 crianças, incluindo kits lúdico-educativos adequados a diferentes idades, bem como a entrega de 27 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade.

O programa culmina com um almoço de confraternização, confeccionado pelos próprios moradores da comunidade, promovendo a coesão social, a partilha e o espírito comunitário.

Serão beneficiadas directamente 90 crianças e 23 famílias, incluindo idosos e pessoas acamadas, assegurando que toda a família vulnerável possa viver um Natal com maior dignidade e proximidade.

O evento conta com o patrocínio da empresa Caetano Cabo Verde e acontece em parceria com a VerdeFam, o Hospital Agostinho Neto e a Protecção Civil, cujo envolvimento é essencial para garantir a qualidade e o impacto das acções junto da população.