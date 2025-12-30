Mosteiros: Homem de 38 anos encontrado morto numa cisterna famíliar na localidade de Relva

Um homem de 38 anos foi encontrado sem vida na tarde de segunda-feira, 29, numa cisterna familiar na localidade de Relva, município dos Mosteiros, informou a Rádio de Cabo Verde.

O incidente ocorreu por volta das 16:00, quando o corpo foi avistado no interior da cisterna e o resgate do corpo, de acordo com a mesma fonte, ocorreu das 19:00, na presença de autoridades judiciais e sanitárias.

O corpo foi encaminhado para o Centro de Saúde dos Mosteiros.

Até ao momento, não há confirmação oficial sobre a realização ou não de uma autópsia para apurar a causa exacta da morte e as autoridades ainda não esclareceram se o procedimento será efectuado.

De acordo com informações avançadas pela mesma fonte, o homem teria sido levado na manhã de segunda-feira, 29, ao Centro de Saúde dos Mosteiros, onde recebeu atendimento médico, mas antes teria passado pela esquadra da Polícia Nacional.