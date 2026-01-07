​São Vicente: Cruz Vermelha lança formação em primeiros socorros após tempestade Erin

Durante a tempestade Erin, a 11 de agosto, em São Vicente, muitas pessoas não souberam como agir para salvar vidas. Perante esta situação, o Conselho Local da Cruz Vermelha de São Vicente vai lançar, em fevereiro, um projeto de formação em primeiros socorros, destinado a capacitar a população a reagir de forma adequada em situações de emergência, especialmente face aos desafios provocados pelas alterações climáticas, afirmou à Rádio Morabeza a vice-presidente da instituição, Ana Baptista.

“O projecto visa dar formações a instituições e algumas empresas, com o objetivo de capacitar os seus trabalhadores para agir corretamente em situações de emergência. Esta iniciativa surge porque, sabemos que, durante a tempestade Erin, muitas pessoas não souberam como salvar vidas. A situação preocupou a Cruz Vermelha, que decidiu desenvolver este projeto para capacitar a população de São Vicente e, também, de Santo Antão e outras ilhas”, refere.

A vice-presidente do Conselho Local da Cruz Vermelha de São Vicente diz que o projecto de formação em primeiros socorros abrange empresas e instituições, mas terá início nas comunidades, nomeadamente em Salamansa, localidade onde morreram três crianças durante a tempestade de 11 de agosto. Ana Baptista explica que a iniciativa vai abranger também as instituições de ensino.

“Vamos iniciar este projeto com os líderes comunitários, uma vez que o programa também beneficiará as escolas, incluindo os professores. Durante a tempestade Erin, já realizámos algumas formações de primeiros socorros com professores, capacitando-os para atuar em situações de emergência, como quedas ou engasgamentos de crianças, ensinando-lhes as medidas que podem tomar de imediato. Além disso, vamos trabalhar com as universidades. Já temos previsto começar com a Universidade UTA, que já solicitou esta formação”, diz.

Outro projeto que a Cruz Vermelha de São Vicente pretende concretizar ainda no primeiro semestre deste ano está relacionado com uma clínica móvel. O objetivo é levar cuidados de saúde às pessoas mais vulneráveis, especialmente nas zonas mais afastadas do centro da cidade.

“Com este projecto Clínica Móvel, vamos poder apoiar consultas nas comunidades, incluindo rastreios de doenças sexualmente transmissíveis e alguns exames que pessoas em situação de vulnerabilidade não conseguem pagar. O objetivo deste projeto é exatamente esse: oferecer apoio às pessoas mais vulneráveis”, explica.

A Cruz Vermelha é uma das principais instituições humanitárias que tem apoiado as populações mais vulneráveis, sobretudo na sequência da tempestade Erin, em São Vicente.