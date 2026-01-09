​XV Semana da República decorre sob o lema “Cabo Verde: novas vozes, novos caminhos”

A XV Semana da República, que arranca no Dia da Liberdade e da Democracia, 13 de Janeiro, terá como lema “Cabo Verde: novas vozes, novos caminhos”. Promovido pela Presidência da República, o evento decorre até ao dia 22 deste mês, com actividades na Praia e Mindelo.

Segundo a Presidência da República, a Semana da República é um tributo à vitalidade da democracia cabo-verdiana e à força transformadora da juventude, no ano em que se comemoram os 35 anos da instauração da Democracia representativa no país.

“O foco recai sobre a Geração Z, as novas gerações de cabo-verdianos que trazem outras visões, linguagens e expectativas sobre a cidadania, a participação cívica e o papel do país no mundo”, destaca.

O lema reflecte a convicção do Presidente da República de que o futuro de Cabo Verde depende da capacidade colectiva de ouvir, integrar e valorizar as novas vozes, abrindo caminhos para uma sociedade mais inclusiva, inovadora e solidária.

No dia 13 de Janeiro, o Mais Alto Magistrado da Nação fará a habitual comunicação ao país a partir do Parlamento, na Sessão Solene que celebra os 35 anos da Liberdade e da Democracia no país.

Haverá a iniciativa “Portas Abertas”, no período da tarde, no Palácio do Presidente da República, que será um momento de aproximação entre o Presidente e os cidadãos.

Em São Vicente, no dia 14 de Janeiro, terá lugar uma Aula Magna no Liceu Ludgero Lima, dedicada ao tema “Constituição e Direitos de Participação”, reafirmando o compromisso com a educação cívica e o conhecimento da Constituição da República.

No dia 15 de Janeiro, está programado um Encontro/Debate com jovens que propõe um diálogo franco sobre “Geração Z e o futuro de Cabo Verde”, seguido, à tarde, da apresentação do volume IV da obra “No Ofício do Bem Comum”, que compila os principais discursos e mensagens do Chefe de Estado no ano transacto.

No dia 16 de Janeiro, a Semana retoma o percurso na Praia com nova apresentação da mesma obra. A Conferência “Geração Z e Educação para a Cidadania”, agendada para o dia 21, convida à partilha de ideias sobre como educar e inspirar as novas gerações para uma cidadania ativa e consciente.

A Semana encerra-se a 22 de Janeiro, no mesmo espaço, com a apresentação do fac-símile “Quando Nasce a República”, gesto simbólico de preservação da memória, com a compilação de documentos, discursos e acordos, da luta anticolonial à Independência Nacional.

Segundo a mesma fonte, a edição histórica é uma iniciativa do Presidente da República, no quadro do Cinquentenário da Independência Nacional. “A XV Semana da República reafirma a missão do Presidente da República em promover o debate plural, o pensamento crítico e a escuta ativa da sociedade”.

Para a Presidência da República, “Novas vozes, novos caminhos” não é apenas um lema. “É uma chamada à acção para que Cabo Verde continue a renovar-se com base nos valores da liberdade, da justiça e da responsabilidade partilhada”.