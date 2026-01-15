​Nova pediatria do HBS já está a funcionar, mas falta reforço de profissionais

O serviço de pediatria do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, já está a funcionar no novo edifício materno-infantil, inaugurado em julho do ano passado. A estrutura de saúde integra várias valências e aumentou a capacidade em relação ao antigo espaço, mas a capacidade de resposta, do ponto de vista dos recursos humanos, continua a ser um desafio, disse hoje o PCA do HBS.

Declarações feitas à imprensa pelo presidente do Conselho de Administração do hospital, Victor da Costa.

“Já temos o serviço de internamento instalado, as crianças já estão instaladas e a receber todos os cuidados. Por conseguinte, essa passagem não criou nenhuma interrupção na prestação, pelo contrário, já dispomos de um espaço confortável, com todos os recursos necessários para continuar a prestar assistência. O nosso grande desafio é melhorar a nossa capacidade de resposta. Se me perguntarem se estamos satisfeitos em termos de recursos humanos, eu digo que não. Falta, mas isso não nos impede de fornecer trabalhos e cuidados de qualidade”, diz.

O dirigente do Hospital Baptista de Sousa explica que o serviço no novo espaço continua a ser assegurado com o mesmo número de profissionais de saúde, nomeadamente onze médicos e 23 enfermeiros, bem como ajudantes de serviços gerais e administrativos. Victor da Costa destaca ganhos como a melhoria na prestação de cuidados e no diagnóstico, bem como nas condições de trabalho dos profissionais.

“O serviço de pediatria, que anteriormente tinha uma capacidade para 31 leitos, está a passar para um espaço com uma capacidade maior, de 39 leitos. Além disso, dispõe de condições de isolamento, cuidados intensivos, para procedimentos e também para a instalação dos nossos profissionais. Consideramos que esta passagem não é apenas um acto simbólico, ela traduzir-se-á na melhoria da prestação de cuidados. Portanto, melhores instalações, maior conforto, melhor equipamento e, para os nossos utentes, melhores condições para receber os serviços de que necessitam”, afirma.

O responsável afirma que a nova pediatria tem o nível de hospitais de qualquer país desenvolvido, dispõe de salas para internamentos e procedimentos, espaços para consultas de pediatria, neonatologia e gineco-obstetrícia, além de um bloco operatório preparado para realizar, com segurança, “qualquer tipo de intervenção cirúrgica”.

“Além disso, este edifício possui condições técnicas e equipamentos que nos permitem e facilitam prestar uma melhor qualidade no diagnóstico, assim como no tratamento das nossas crianças e das nossas mulheres”, refere.

Quanto à maternidade, Victor da Costa explica que o processo de transferência do serviço para o novo edifício deve começar em breve.

A maternidade e o serviço de pediatria do Hospital Baptista de Sousa, na ilha de São Vicente, foram inaugurados em julho do ano passado. Trata-se de um investimento de 1,2 milhões de contos, financiado e executado integralmente pela Cooperação Chinesa.

O edifício, com mais de 5.700 metros quadrados distribuídos por quatro pisos, dispõe de 125 camas e acolhe dez serviços: urgência de maternidade, urgência de pediatria, ambulatório, pediatria, internamento, unidade de cuidados intensivos de pediatria, cuidados intensivos neonatais, ginecologia e obstetrícia, bloco operatório e salas de parto. Todos os espaços foram equipados com a mais recente tecnologia.