Novo Conselho de Administração do HBS toma posse

O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, conferiu na passada quinta-feira, 4, em Mindelo, posse aos novos membros do Conselho de Administração do Hospital Dr. Baptista de Sousa (HBS).

Foram empossados Victor Costa, director e presidente do Conselho de Administração; Paulo Almeida, segundo vogal e director clínico; Nilza Delgado, terceiro vogal e enfermeira superintendente; Laurinda Brito, quarto vogal e administradora; e Cátia Costa, quarto vogal não executivo.

Durante a cerimónia, o novo conselho assumiu o compromisso de trabalhar com transparência, rigor e foco nos resultados, e a ambição de transformar o HBS num hospital mais moderno, mais forte e mais humano.

A nomeação dos novos responsáveis foi oficializada através do Despacho n.º 36/2025, publicado no Boletim Oficial II Série, n.º 223/1, de 24 de Novembro de 2025.

O Governo de Cabo Verde e o Ministério da Saúde sublinham que esta renovação visa reforçar a capacidade de resposta do hospital e melhorar a qualidade dos cuidados prestados à população.