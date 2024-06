Hospital Baptista de Sousa pretende criar unidade vertebro-medular para tratar patologias de coluna

O Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, pretende aproveitar a chegada de um neurocirurgião da cooperação médica cubana para criar uma unidade vertebro-medular para tratamento diferenciado das patologias de coluna.

Esta informação foi avançada à Inforpress pelo ortotraumatologista e coordenador do projecto de cirurgia de coluna do HBS, Paulo Freire.

Segundo a mesma fonte, a perspectiva do HBS é dar um “salto de qualidade” em termos de prestação de serviço, por isso, dentro do serviço de ortopedia estão a programar a criação de uma unidade vertebro-medular que se dedica especificamente ao tratamento e das patologias da coluna.

“Até o momento o hospital não tinha neurocirurgião, mas no dia 26 chegou um e vamos aproveitá-lo, para dentro do serviço da ortopedia criar uma unidade de cirurgia de coluna”, frisou o médico.

Conforme Paulo Freire, desta forma o hospital criará as condições para “ser uma alternativa, em vez da evacuação dos doentes para Portugal”.

“Além de tratar os doentes de São Vicente, os das outras ilhas podem ser evacuados para São Vicente para tratamento dessa patologia. Mas isso é uma responsabilidade muito grande, derivado também ao custo que acarreta ao hospital”, acrescentou, reforçando que devido aos custos o HBS está a ver os detalhes sobre o financiamento que é para cobrir toda essa logística de trazer doentes das outras ilhas e a serem operados em São Vicente.

Segundo o coordenador, o HBS tem a pretensão de ser um centro de referência no tratamento de patologias de coluna, atendendo a proposta do Ministério da Saúde, dos hospitais centrais identificarem áreas de diferenciação técnica que respondam a problemas de saúde, que carecem de resposta específica no País, orientadas para o território nacional.

Por isso, explicou, o hospital tem estado a absorver expertise e capacitar quadros através das parcerias técnicas desenvolvidas desde 2013 com a vinda de dois neurocirurgiões de Portugal, sendo um deles o médico cabo-verdiano residente naquele país, Miguel Correia.

Esta parceria, elucidou, teve a envolvência de outros países como a Bélgica, o que possibilitou a realização de 205 cirurgias de coluna no HBS, desde 2013.

“De 2013 até esta data, nós realizamos 205 cirurgias a nível de coluna. E em termos das missões, com vinda de especialistas, já realizamos 124 cirurgias. Então, isso até dá-nos já um peso para afirmar que temos capacidade e somos uma alternativa a evacuação para Portugal ou para qualquer outro centro”, argumentou a mesma fonte, realçando que só na última missão foram realizadas 13 cirurgias, algumas das quais com complexidade, mas que o Hospital Baptista de Sousa tem estado seguro e a desenvolver cada vez mais.

“Na última missão, que aconteceu de 03 a 07 de Junho com o neurocirurgião Miguel Correia, foram operados 13 doentes sendo um com traumatismo craniano ou hematoma subdural cronica, numa acção de formação conjunta com os cirurgiões na actualização das técnicas cirúrgicas”, destacou.

Igualmente, informou, foi operado uma paciente com uma situação de alta complexidade com um tumor a nível da coluna dorsal e que foi a segunda paciente deste tipo operada no HBS neste ano.