​Homem morto a tiro em São Vicente. Duas pessoas internadas

A directora clínica do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, confirma que três pessoas baleadas deram entrada no hospital, na madrugada de domingo. Dos três indivíduos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, um acabou por morrer.

A vítima mortal, identificada como Ismael Neves, director-técnico da Inspeção Técnica Automóvel de Cabo Verde, morreu no bloco operatório. “Deram entrada ontem de madrugada, às 4h38, três pacientes, um em estado grave que foi ao bloco. O que foi ao bloco, faleceu às 7h15 do decorrer da hemorragia provocada por arma de fogo”, refere Nair Santos, ouvida pelos jornalistas. Segundo a directora clínica do HBS, os dois sobreviventes continuam internados, mas o quadro clínico é estável. “Os outros dois estão clinicamente estáveis, actualmente. Foram também atingidos por arma de fogo. Provavelmente, a senhora pode ter alta breve. O senhor ainda não sei”, assegura. Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio ocorrido, na madrugada de domingo, na zona de Chã de Cemitério, São Vicente. Apesar das tentativas da Rádio Morabeza, ainda não foi possível obter mais detalhes sobre o ocorrido junto da Polícia Judiciária.

