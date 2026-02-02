Cabo Verde e China reforçam cooperação com novos acordos na área da educação e infra-estruturas

Na sequência do Acordo de Cooperação Económica e Técnica assinado em Janeiro de 2025, no valor de cerca de 2,9 milhões de contos cabo-verdianos, foi celebrado um novo Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento, no montante aproximado de 1,3 milhões de contos, correspondente a um reforço da doação concedida pela China a Cabo Verde.

Foi igualmente assinado um Acordo por Troca de Notas que viabiliza a execução do Projecto de Reabilitação de três Escolas Secundárias em Cabo Verde: a Escola Secundária de Salineiro, no concelho da Ribeira Grande de Santiago; a Escola Secundária Olegário Tavares, em Achada Monte, no concelho de São Miguel; e o Complexo Educativo Eduardo Gomes Miranda, localizado em Cova Figueira, no concelho de Santa Catarina do Fogo. O projecto, avaliado em cerca de oito mil contos, será financiado no quadro da cooperação económica e técnica entre os dois países.

Segundo nota de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, estes instrumentos reflectem o compromisso das duas partes em aprofundar a cooperação bilateral, com particular enfoque em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento nacional, nomeadamente a educação e o reforço das infra-estruturas públicas.

O acto de assinatura contou com a presença do embaixador Carlos Semedo, em representação do Governo de Cabo Verde, e do embaixador da República Popular da China em Cabo Verde, Zhang Yang.