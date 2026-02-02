Miguel Monteiro vai ser o Director-Geral do Secretariado Executivo da CPLP

Miguel Monteiro, actual presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, foi seleccionado como vencedor do concurso internacional para o cargo de Diretor-Geral do Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O anúncio foi feito pelo próprio esta segunda-feira, através de uma mensagem pública, na qual destacou o carácter altamente competitivo do processo de selecção, que contou com mais de 500 candidatos de vários países da Comunidade.

“Fui escolhido como vencedor do concurso internacional para o cargo de Director-geral do Secretariado Executivo da CPLP. Foi um processo concursal, com mais de 500 candidatos, e por isso o meu orgulho”, afirmou, sublinhando tratar-se de um momento marcante a nível pessoal e profissional.

O Secretariado Executivo é o principal órgão executivo da CPLP e tem como competências a implementação das decisões da Conferência de Chefes de Estado e de Governo, do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros e do Comité de Concertação Permanente, bem como o planeamento e execução dos programas da organização. Cabe ainda a este órgão a organização e participação nas reuniões dos diferentes órgãos da CPLP e o acompanhamento da execução das decisões ministeriais e de outras iniciativas no âmbito da Comunidade.

O Secretariado Executivo é dirigido pelo Secretário Executivo, eleito para um mandato de dois anos, renovável uma vez, mediante candidatura apresentada rotativamente pelos Estados-Membros, por ordem alfabética. No exercício das suas funções, o Secretário Executivo é auxiliado pelo Director-geral, cargo criado formalmente a partir da Cimeira de Bissau, em 2006, no âmbito das revisões estatutárias da organização.

O Director-geral é recrutado por concurso público entre cidadãos dos Estados-Membros da CPLP, para um mandato de três anos, renovável por mais dois anos. Sob a orientação do Secretário Executivo, é responsável pela gestão corrente do Secretariado Executivo, pelo planeamento e execução financeira, bem como pela preparação, coordenação e orientação das reuniões e dos projectos desenvolvidos pela organização.

Embora ainda não tenha tomado posse, Miguel Monteiro considerou a sua selecção um momento relevante também para Cabo Verde, defendendo a importância de uma maior presença de quadros nacionais em instituições multilaterais.

“Apesar de ir estar ao serviço da CPLP, acredito que é fundamental que mais cabo-verdianos possam assumir responsabilidades em instituições multilaterais e contribuir para o reforço da nossa presença no mundo”, afirmou, agradecendo o apoio e as mensagens de incentivo recebidas ao longo do processo.

De recordar que já não é a primeira vez que o cargo de Director-geral do Secretariado Executivo da CPLP é ocupado por uma pessoa de nacionalidade cabo-verdiana. Georgina Benrós de Mello ocupou o cargo entre Fevereiro de 2014 e Janeiro de 2020.