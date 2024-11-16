País

Forças Armadas leva saúde gratuita à população no seu 59.º aniversário através de uma feira

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,7 fev 2026 14:07

As Forças Armadas realizam hoje uma feira de saúde gratuita no Platô, enquadrada nas comemorações do 59.º aniversário da instituição, com o objectivo de aproximar a população das acções de responsabilidade social desenvolvidas pelos militares.

Segunda a directora da acção cívica das Forças Armadas, major Milena Gomes, o evento oferece consultas médicas, despistes de glicemia e tensão arterial, acompanhamento com nutricionistas e acções de sensibilização sobre o serviço militar obrigatório.

“Esta aproximação visa mostrar que as Forças Armadas têm um papel activo na sociedade, promovendo acções de prevenção e saúde, além de reforçar a colaboração com a comunidade em diversas áreas”, explicou.

A feira, que integra um leque mais amplo de actividades comemorativas do aniversário da instituição castrense, inclui ainda apresentações da banda militar e momentos de interação com a população, reforçando o papel social das Forças Armadas para além das funções de defesa nacional.

“Queremos que a população perceba que estamos próximos da comunidade, não apenas na defesa do país, mas também no apoio social e na promoção de hábitos de vida saudáveis. A saúde preventiva é um compromisso que assumimos com todos os cabo-verdianos”, acrescentou major Milena Gomes.

O evento é destinado a todos os cidadãos e será realizado durante todo o dia, oferecendo serviços de saúde gratuitos, informações sobre o serviço militar obrigatório e actividades educativas.

Tudo para reforçar o compromisso das Forças Armadas com o bem-estar social, a cidadania e a prevenção em saúde.

Foto: depositphotos

Tópicos

Forças Armadas saúde feira acção cívica

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,7 fev 2026 14:07

Editado porSheilla Ribeiro  em  7 fev 2026 14:25

