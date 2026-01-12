Prisão preventiva para homem acusado de maus-tratos ao pai na Praia

De acordo com uma nota da Procuradoria, a detenção, sob ordem do Ministério Público, ocorreu fora de flagrante delito.
A vítima, pai do arguido, tem 68 anos de idade e vive nos arredores da cidade da Praia, tendo os factos ocorrido entre Janeiro e Fevereiro do corrente ano.
Informa-se ainda que, no ano transacto, ao arguido já tinham sido aplicadas medidas de coacção, nomeadamente a proibição de permanência na casa do ofendido, a proibição de contactar e de se aproximar da vítima.
Foto: depositphotos