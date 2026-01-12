País

Prisão preventiva para homem acusado de maus-tratos ao pai na Praia

PorAnilza Rocha,10 fev 2026 11:18

Homem de 36 anos fica em prisão preventiva pela prática, na cidade da Praia, de dois crimes de maus-tratos a ascendente e pessoas em economia , sendo a vitima o pai, conforme avançou hoje a Procuradoria-Geral da República.

De acordo com uma nota da Procuradoria, a detenção, sob ordem do Ministério Público, ocorreu fora de flagrante delito.

A vítima, pai do arguido, tem 68 anos de idade e vive nos arredores da cidade da Praia, tendo os factos ocorrido entre Janeiro e Fevereiro do corrente ano.

Informa-se ainda que, no ano transacto, ao arguido já tinham sido aplicadas medidas de coacção, nomeadamente a proibição de permanência na casa do ofendido, a proibição de contactar e de se aproximar da vítima.

Autoria:Anilza Rocha,10 fev 2026 11:18

Editado porAndre Amaral  em  10 fev 2026 11:19

