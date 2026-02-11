Câmara da Praia inaugura balcão de atendimento no Sucupira

Com o objectivo de reduzir a aglomeração que se regista no posto de atendimento da Câmara Municipal da Praia, na Fazenda, a autarquia inaugurou hoje o Balcão Único de Atendimento no edifício do Shopping Cidade, em Sucupira.

O presidente da autarquia, Francisco Carvalho, afirmou que este balcão irá também integrar o Gabinete Investment Advisory Team, que contará com uma equipa destinada a receber investidores estrangeiros na sua própria língua de origem.

”O objectivo é aumentar os postos de atendimento onde os munícipes terão a oportunidades de serem atendidos rapidamente em diferentes pontos da cidade para evitar a aglomeração que hoje existe na Fazenda. Ela funcionará também com um outro Gabinete, o Investment Advisory Team, que é uma equipa destinada a receber investidores estrangeiros, que querem investir no país. O traço mais importante deste gabinete é que o atendimento será em diferentes línguas de forma a ultrapassar a grande barreira que existe no atendimento, que é a língua”, afirmou.

O edil praiense destaca que o investimento realizado não ultrapassa os sete mil contos e sublinha que o mais importante é o impacto que o espaço terá ao permitir o atendimento de investidores estrangeiros na sua língua materna.

“O valor do investimento é simbólico, não ultrapassa os sete mil contos, portanto, o mais importante é o impacto que terá junto das pessoas e dos investidores com o atendimento na sua língua de origem”, frisou.

O Gabinete Investment Advisory Team contará com uma equipa própria e, para já, o edil descarta a possibilidade de capacitar funcionários para prestar atendimento noutras línguas, frisando que apenas trabalharão no gabinete pessoas que dominem esses idiomas.

“Todos os atendedores serão fluentes, não haverá necessidade de capacitação, uma das condições para prestar atendimento neste Gabinete é falar a língua, não vamos capacitar mais ninguém”, pontuou.

Actualmente, a edilidade praiense dispõe de nove Balcões Únicos de Atendimento, distribuídos por diferentes pontos do município. Com a abertura deste balcão em Sucupira, espera-se reduzir o fluxo de pessoas no posto de atendimento da Fazenda.