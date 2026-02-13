​FICASE entrega equipamentos e utensílios de cozinha às Câmaras Municipais

A Fundação Cabo-verdiana de Ação Social Escolar (FICASE) vai realizar, esta sexta-feira, 13, a entrega de um conjunto de equipamentos e utensílios de cozinha às câmaras municipais, destinados aos jardins de infância públicos.

A FICASE informou que, nesta fase inicial, vai dar equipamentos e utensílios de cozinha para as Câmaras Municipais de Porto Novo, Paul, São Vicente, São Filipe, Praia, São Domingos, Santa Catarina, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e Santa Cruz.

O evento acontece na Cidade da Praia e será presidido pela Administradora Executiva da FICASE, Nadine Janete Tavares, contará com a presença do representante da UNICEF, Agência Coordenadora, dirigentes e Delegados do Ministério da Educação, PAREP-CV, Câmaras Municipais, empresas fornecedoras de equipamentos e utensílios, dirigentes e colaboradores das instituições parceiras e beneficiárias, representantes das monitoras e cozinheiras, entre outros convidados.

A mesma fonte explica que a entrega destes equipamentos e utensílios acontece no âmbito do Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária em Cabo Verde (PAREP-CV), centrado no Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico Obrigatório e insere-se no quadro das reformas educacionais destinadas a reforçar o acesso e a qualidade da educação na primeira infância, que conta com o financiamento da Parceria Global para Educação (GPE).

Além disso, a FICASE refere que é responsável pela operacionalização das actividades do campo E1_114 – Alimentação Escolar, incluindo a capacitação de cozinheiras dos jardins públicos e de parceria público-privada, em Higiene e Segurança Alimentar e Técnicas Básicas de Confecção Culinária (50 horas), que contempla, nesta 1ª fase, 82 cozinheiras dos 74 Jardins de Infância públicos dos concelhos de Porto Novo, Praia, São Domingos e Santa Catarina.

A FICASE salienta que estas actividades visam promover hábitos alimentares saudáveis desde a infância, reduzir as desigualdades de acesso à alimentação adequada, beneficiando especialmente as crianças mais vulneráveis. E contribuir para a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas cozinheiras.