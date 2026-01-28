País

​Astrigilda Silveira é a nova reitora da Uni-CV

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,14 fev 2026 8:44

A professora Astrigilda Silveira foi ontem eleita nova reitora da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), ao conquistar 50,65% dos votos, contra 46,63% do seu adversário, Crisanto Barros, na segunda volta das eleições.

As eleições decorreram nos quatro círculos eleitorais (Praia, Mindelo, Santa Catarina de Santiago e São Filipe) e os resultados provisórios indicam Astrigilda Silveira como nova reitora para um mandato de quatro anos.

Em declarações à Inforpress, após o apuramento dos resultados, a docente começou por felicitar o colega Crisanto Barros pelo trabalho desenvolvido no âmbito deste processo e afirmou que a vitória é colectiva, pertencente à Universidade de Cabo Verde.

“O nosso lema é ‘Unir para Transformar’. Contamos com a comunidade académica para que, daqui a quatro anos, tenhamos uma comunidade académica unida e reconciliada. Vamos trabalhar em prol de Cabo Verde, porque a Universidade de Cabo Verde é de Cabo Verde”, afirmou.

Nesta segunda volta, Astrigilda Silveira sublinhou que já se sentia a união da comunidade académica em torno da sua candidatura, que considera colectiva e um ganho para a universidade, tendo apelado à união para tornar a instituição “ainda mais relevante para o país”.

O processo eleitoral envolveu toda a comunidade académica, de acordo com os estatutos da instituição, que atribuem 60% do peso dos votos aos professores, 20% aos colaboradores e 20% aos estudantes a partir do segundo ano do curso.

A Inforpress tentou contactar o candidato derrotado, mas até ao momento não foi possível obter a sua reacção.

A primeira volta das eleições realizou-se a 28 de Janeiro e contou com sete candidatos: Maria de Lourdes Gonçalves, Odair Varela, João Cardoso, Crisanto Barros, Jorge Tavares, Astrigilda Silveira e Felisberto Mendes.

Crisanto Barros obteve 20,74% dos votos válidos e Astrigilda Silveira 19,34%, garantindo ambos a passagem à segunda volta para a sucessão do actual reitor, José Arlindo Barreto.

De acordo com o regulamento eleitoral, o reitor é eleito por um colégio eleitoral específico, nos termos do artigo 6.º do Regulamento para Eleição do Reitor, para um mandato de quatro anos, renovável apenas uma vez de forma consecutiva.

