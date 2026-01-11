Sete candidatos concorrem à reitoria da Uni-CV

Sete docentes concorrem ao cargo de reitor da Universidade de Cabo Verde para o mandato de 2026, nas eleições marcadas para o dia 28 de Janeiro. As candidaturas foram abertas desde Dezembro do ano transacto, e alguns dos candidatos já apresentaram as suas propostas.

Após a apreciação da conformidade formal e material dos processos de candidatura apresentados, a Comissão Eleitoral para a Eleição do Reitor admitiu todas as candidaturas submetidas, por se encontrarem em plena conformidade com os requisitos legais, regulamentares e estatutários exigidos.

De acordo com uma informação tornada pública pela Uni-CV, no passado dia 29 de Dezembro, foram aprovadas as candidaturas dos docentes Maria de Lourdes Gonçalves, Odair Varela, João Cardoso, Crisanto Barros, Jorge Tavares, Felisberto Mendes e Astrigilda Silveira.

O Reitor será eleito por um colégio eleitoral composto por: docentes doutorados com, pelo menos, dois anos de serviço prestado a tempo inteiro na Uni-CV; outros docentes com, pelo menos, dois anos de serviço prestado a tempo inteiro na Uni-CV; funcionários com, pelo menos, dois anos de serviço prestado a tempo inteiro na Uni-CV, com contrato válido no ano lectivo em que se realizam as eleições; e estudantes com mais de um ano de frequência e situação académica regularizada.

Alguns dos candidatos avançaram, nas suas páginas oficiais de candidatura, propostas voltadas, em suma, para a melhoria da governação, da gestão e das condições laborais. Entretanto, tentámos contactar os que não detalharam as suas ideias, mas até ao fecho da matéria não obtivemos resposta de todos.

Maria de Lourdes Gonçalves

Com um percurso de 14 anos na Uni-CV, Maria de Lourdes Gonçalves considera-se conhecedora da instituição e preparada para assumir o cargo, contribuindo para ampliar o património laboriosamente edificado ao longo dos anos.

Assume a missão de desenvolver os Estatutos da Uni-CV e de a liderar, visando estimular o conhecimento ancorado na ciência e na tecnologia, com vista à busca de soluções para os problemas da Universidade, em particular, e do país, no geral.

Tem por determinação dotar a academia de elevados padrões de qualidade e equidade, bem como assegurar uma gestão equilibrada e de proximidade dos recursos humanos, trabalhando na criação de melhores condições de trabalho, na valorização e dignificação de todas as carreiras e no combate à precariedade laboral no seio da instituição.

João Cardoso

Sob o lema “Compromisso e Engajamento, por uma universidade empreendedora e resiliente”, a visão que orienta esta candidatura resume-se a uma governação participativa e a uma gestão estratégica orientada para resultados e baseada na valorização do capital humano; à construção de uma universidade empreendedora e resiliente, capaz de garantir qualidade e relevância do que oferece à sociedade e ao sistema económico; à promoção da sustentabilidade da instituição e ao reforço da sua capacidade para enfrentar os desafios presentes e futuros.

Crisanto Barros

A candidatura de Crisanto Barros apresenta o Programa de Acção 2026–2030, assente no lema “Compromisso, Foco e Envolvimento”, propondo uma universidade mais moderna, inclusiva, sustentável e socialmente relevante.

Ao Expresso das Ilhas, o candidato indicou os principais pilares de intervenção, caso vença.

São eles: a Governação, a Gestão e o Financiamento — com uma governação mais democrática, um sistema de financiamento mais sustentável e a equação da implementação efectiva das carreiras docente e não docente; o fortalecimento da investigação científica; a extensão universitária, para uma Uni-CV mais aberta e próxima das comunidades; os serviços e a acção social, mais céleres e consolidados; o ambiente, a convivência e a inclusão, dimensão que pretende valorizar; e, por fim, o pilar da cooperação internacional e da diáspora, com o objectivo de reforçar a mobilidade.

Jorge Tavares

Apresenta uma candidatura assente no potencial da Uni-CV para se afirmar como referência de qualidade, inovação e impacto social, nos planos nacional, regional e internacional.

Sob o lema “Liderança com Diálogo, Inovação e Inclusão”, propõe um projecto colectivo para fortalecer a Uni-CV, elevando a qualidade do ensino, da investigação, da internacionalização e do compromisso com o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde.

Docente da Universidade de Cabo Verde desde 2008, construiu um percurso académico com mais de 15 anos de experiência em diferentes níveis da governação universitária, incluindo coordenações, presidências de departamento, faculdade e escola, vice-reitoria e liderança de projectos estratégicos nacionais e internacionais.

Felisberto Mendes

Professor Assistente Graduado da Unidade Orgânica de Ciências e Tecnologias, com mais de 25 anos de experiência, apresenta uma visão holística para a Universidade.

A sua candidatura pretende renovar todos os polos, melhorar as infra-estruturas físicas, a rede eléctrica, a rede de dados (internet de maior abrangência e melhor conectividade) e a segurança, transformando-os em referências locais nos territórios onde se inserem.

Almeja tornar a Uni-CV, no seu todo, um referencial no Atlântico e uma instituição de excelência para estudar, trabalhar e investigar, como base fundamental do triângulo África–América–Europa, cooperando com universidades continentais próximas, bem como asiáticas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1258 de 07 de Janeiro de 2026.