Voos de hoje e amanhã podem vir a ser cancelados devido à bruma seca

A Cabo Verde Airlines alertou hoje para a possibilidade de atrasos e/ou cancelamentos nos voos programados para hoje e amanhã, 23 e 24 de Fevereiro, devido à previsão de uma nova onda de bruma seca que poderá afectar o arquipélago nesse período.

Nesse sentido, a companhia aérea recomenda aos passageiros que se mantenham atentos aos seus canais oficiais para receber as actualizações mais recentes sobre o estado dos voos. A operadora promete envidar todos os esforços para minimizar quaisquer inconvenientes decorrentes desta situação.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.