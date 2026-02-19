Bruma seca: CVA já transportou 2.104 passageiros e prevê 26 voos domésticos para hoje

A Cabo Verde Airlines (CVA) já transportou 2.104 passageiros desde ontem, após a realização de 36 voos domésticos, e prevê para hoje, a normalização das operações com 26 voos programados, conforme avançou hoje a empresa.

De referir que nos últimos dias, a companhia aérea enfrentou constrangimentos nas suas operações devido à bruma seca, que afectaram com maior incidência as ligações domésticas.

A bruma seca provocou 18 cancelamentos interilhas na terça e quarta-feira.

Contudo, a Cabo Verde Airlines não foi a única companhia aérea a cancelar voos devido ao fenómeno. Segundo noticiou hoje a Lusa, a Easyjet remarcou para hoje o regresso a Lisboa dos passageiros retidos, desde terça-feira, na ilha de São Vicente, devido à bruma seca e anunciou o reembolso de "todas as despesas".

As informações da Easyjet surgiram após os passageiros se queixarem de falta de informação da companhia e de um contexto atribulado, por coincidir com os festejos de Carnaval da ilha.

A situação complicou-se para pernoitar, devido à lotação esgotada na maior parte dos alojamentos no Mindelo, São Vicente, com os desfiles de Carnaval que são uma das principais atrações turísticas da ilha.