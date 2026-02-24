Governo lança portal Gov.cv modernizar os serviços públicos

Foi apresentado hoje, na cidade da Praia, o portal Gov.cv, uma plataforma concebida para modernizar e integrar o acesso aos serviços públicos. O novo sistema permitirá harmonizar e centralizar os serviços que atualmente se encontram distribuídos por múltiplas plataformas.

Presente na cerimónia, o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou que o portal representa uma mudança profunda na relação entre o Estado, os cidadãos e as empresas.

“A grande diferença é que, até agora, temos tido várias plataformas, vários serviços informáticos e digitais, departamentalizados; cada ministério tem um, e as plataformas não comunicam entre si. Agora vamos ter um portal único, uma única entrada e uma única saída para operações que têm a ver com serviços aos cidadãos e às empresas. No fundo, vamos ter aqui ganhos enormes porque os sistemas vão falar entre si. Chama-se isso interoperabilidade, com segurança, com eficiência, com possibilidade das pessoas poderem acompanhar também o nível de decisão processual dos seus processos, com maior eficiência a nível da administração pública”, sublinhou.

Os vários portais já existentes, como o “Porton di Nos Ilha”, vão transitar para o portal único Gov.cv.

O Chefe do Governo acredita que a plataforma irá promover maior eficiência e uma redução nos custos das operações por parte do Estado.

“Mais eficiência, mais produtividade, menos custo das operações também por parte do Estado, mas essencialmente o foco aqui é no cidadão e nas empresas, pois deixa de sobrecarregar, reduz o custo maior, que é o custo do tempo, é o custo da falta de confiança no Estado, e isso pode ser compensador relativamente àquilo que nós estamos aqui a trazer”, assegurou.

O portal Gov.cv vai passar a concentrar vários serviços públicos em Cabo Verde, incluindo os das finanças, do registo civil e de outras áreas da administração pública. Segundo o governo, a medida visa “simplificar” o acesso dos cidadãos aos serviços e reduzir burocracias, permitindo que muitos processos possam ser feitos de forma online, de qualquer lugar do país.







