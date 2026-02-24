Prisão preventiva para individuo indiciado pelos crimes de furto qualificado e roubo

Um homem ficou em prisão preventiva pela prática de um crime de furto qualificado e de um crime de roubo, em Santa Cruz. É ainda suspeito de integrar um grupo de jovens envolvido em episódios de violência entre gangues rivais, factos que se encontram sob investigação.

O arguido, foi detido fora de flagrante delito, no âmbito de um auto de instrução registado na Procuradoria da República da Comarca de Santa Cruz, de acordo com comunicado da Procuradoria-Geral da República. Conforme a Procuradoria-Geral da República. processo continua em investigação, permanecendo sob segredo de justiça.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.