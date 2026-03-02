​Governo lança empreitada de construção do aterro controlado de São Vicente

Foi oficialmente lançada a empreitada de construção do aterro Controlado de São Vicente, uma infra-estrutura que deverá substituir, de forma progressiva, a actual lixeira a céu aberto existente na ilha.

O Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) informou que o projecto representa um investimento global de 69 milhões de escudos, financiado pelo Fundo do Ambiente, e prevê a criação de uma estrutura organizada e tecnicamente enquadrada para a deposição de resíduos sólidos urbanos.

De acordo com informações avançadas pelo MAA, a nova infra-estrutura permitirá organizar os resíduos em células controladas, assegurar a sua compactação adequada e reduzir a deposição desordenada. Está igualmente prevista a aquisição de equipamentos específicos para reforçar a capacidade operacional na gestão dos resíduos.

A intervenção tem como objectivo minimizar a ocorrência de queimadas e mitigar impactos ambientais, nomeadamente ao nível da protecção do solo e da qualidade do ar, com reflexos esperados na saúde pública.

O projecto inclui ainda um Plano de Integração Socioeconómica destinado aos catadores que actualmente actuam na lixeira, bem como acções de sensibilização, no sentido de acompanhar o processo de transição para o novo modelo de gestão.

A iniciativa é promovida pelo Governo, através da Agência Nacional de Água e Saneamento, no âmbito das reformas em curso no sector dos resíduos sólidos.