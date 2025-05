João Bernardo e Librão dos Engenhos já contam com rede domiciliária de água

As localidades de João Bernardo e Librão dos Engenhos, no concelho de Santa Catarina de Santiago, já dispõem de rede domiciliária de água, num projecto financiado pelo Governo, através do Fundo do Ambiente.

A iniciativa, inaugurada esta segunda-feira, 12 de Maio, representa um investimento superior a 11 milhões de escudos e visa garantir o acesso à água potável, sobretudo às famílias em situação de vulnerabilidade. O projecto, desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina e com o apoio da Associação Cabo-verdiana de Amiens (ACVA), beneficia directamente 708 pessoas, sendo 391 no Librão dos Engenhos e 317 em João Bernardo e promove um tarifário mais acessível para a população. A cerimónia de inauguração foi presidida pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e contou com a presença do Presidente do Conselho de Administração da Águas de Santiago (AdS), Nilton Santos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.