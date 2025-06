Eurídice Costa é a nova presidente da Águas de Santiago

Eurídice Costa é a nova presidente do Conselho de Administração da Águas de Santiago (AdS), eleita na Assembleia Geral da empresa realizada a 26 de Maio, em Assomada, sucedendo Nilton Duarte no cargo.

A nova liderança entra em funções com efeitos imediatos, substituindo o anterior presidente, que renunciou ao cargo.

Segundo informou a empresa na sua página do Facebook, a Assembleia contou com a presença dos accionistas da AdS, bem como de representantes das Câmaras Municipais da ilha de Santiago e do Governo.

Durante a reunião, foi empossado o novo órgão de gestão da empresa, agora composto por Eurídice Costa, na presidência, e pelos administradores executivos Admilson Afonso e Guilherme Freire.

“Esta nova liderança representa uma oportunidade para reforçar o compromisso da AdS com a boa governação, a eficiência na gestão dos recursos e a melhoria contínua da qualidade do serviço público de abastecimento de água e saneamento”, lê-se na nota.