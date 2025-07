Rompimento de conduta condiciona abastecimento de água em Ribeira Grande de Santiago

A empresa Águas de Santiago (AdS) avisou hoje que a distribuição de água no município de Ribeira Grande de Santiago está temporariamente condicionada, na sequência de uma avaria registada numa das condutas de elevação da rede.

De acordo com o comunicado da empresa, o incidente ocorreu devido à queda de uma grande massa rochosa sobre a conduta proveniente de um dos furos localizados na Ribeira de Santa Clara, o que provocou um rompimento significativo da infraestrutura e está a comprometer o fornecimento regular de água à população local.

As equipas técnicas da AdS já estão no terreno e, segundo a empresa, estão a trabalhar com "celeridade" para resolver o problema e restabelecer o abastecimento com a maior brevidade possível.