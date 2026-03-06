CNE denuncia página falsa nas redes sociais que anuncia vagas de emprego

Em comunicado, a CNE esclarece que a referida página não tem qualquer ligação com a Comissão, tratando-se de um uso abusivo da sua identidade institucional, situação que pode induzir os cidadãos em erro.
A instituição informa ainda que todos os concursos, processos de recrutamento ou comunicações oficiais são divulgados apenas através dos seus canais institucionais, nomeadamente no site oficial e nas páginas oficiais nas redes sociais, identificadas como CNECV.
Face ao ocorrido, a Comissão indica que já realizou diligências junto da plataforma digital onde a página está alojada, solicitando a remoção imediata do perfil e dos conteúdos associados.
A CNE apela aos cidadãos para que não partilhem a publicação em causa, evitem fornecer dados pessoais e ignorem anúncios provenientes de fontes não oficiais.
Também informa que poderá avançar com medidas legais com o objectivo de salvaguardar a sua imagem institucional e proteger os cidadãos.