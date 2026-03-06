CNE denuncia página falsa nas redes sociais que anuncia vagas de emprego

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) denunciou hoje a existência de uma página nas redes sociais, identificada como News Update, que utiliza indevidamente o nome e a imagem institucional da instituição para anunciar supostas vagas de emprego relacionadas com a preparação das eleições.

Em comunicado, a CNE esclarece que a referida página não tem qualquer ligação com a Comissão, tratando-se de um uso abusivo da sua identidade institucional, situação que pode induzir os cidadãos em erro.

A instituição informa ainda que todos os concursos, processos de recrutamento ou comunicações oficiais são divulgados apenas através dos seus canais institucionais, nomeadamente no site oficial e nas páginas oficiais nas redes sociais, identificadas como CNECV.

Face ao ocorrido, a Comissão indica que já realizou diligências junto da plataforma digital onde a página está alojada, solicitando a remoção imediata do perfil e dos conteúdos associados.

A CNE apela aos cidadãos para que não partilhem a publicação em causa, evitem fornecer dados pessoais e ignorem anúncios provenientes de fontes não oficiais.

Também informa que poderá avançar com medidas legais com o objectivo de salvaguardar a sua imagem institucional e proteger os cidadãos.