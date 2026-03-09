Governo e Câmara do Maio assinam acordo que prevê rede de esgotos com ETAR

O Governo e a Câmara Municipal do Maio assinaram um protocolo de colaboração no domínio da água e saneamento que permitirá a criação de um centro de tratamento de resíduos sólidos e a implementação de uma rede de esgotos com estação de tratamento de águas residuais (ETAR) na ilha.

O acordo, segundo escreveu o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, tem como objectivo reforçar as infra-estruturas essenciais e melhorar a qualidade de vida da população.

Ainda conforme a publicação feita pelo chefe do Governo na sua página oficial na rede social Facebook, o protocolo permitirá avançar com investimentos estruturantes em várias áreas, incluindo a redução das perdas de água, a gestão de resíduos sólidos e a melhoria do sistema de saneamento.

Entre as medidas previstas está a criação de um centro de tratamento de resíduos sólidos e a instalação de uma rede de esgotos equipada com uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR), infra-estruturas consideradas fundamentais para reforçar as condições sanitárias e ambientais da ilha.

O acordo prevê igualmente a reutilização segura da água tratada, sobretudo para a agricultura, numa ilha que depende fortemente da dessalinização para o abastecimento de água.

Segundo Ulisses Correia e Silva, o protocolo entra em vigor de imediato e assenta em diversos estudos e planos estratégicos já realizados nas áreas da água, saneamento e gestão de resíduos. Alguns investimentos já se encontram em curso e outros deverão avançar rapidamente.

No total, está previsto um investimento superior a 10 milhões de euros, mobilizado pelo Governo, com o objectivo de criar melhores condições para o desenvolvimento sustentável da ilha e reforçar a atractividade para novos investimentos, em particular no sector do turismo.