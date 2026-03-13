PJ inaugura Departamento de Investigação Criminal em Assomada

A cidade de Assomada, no concelho de Santa Catarina de Santiago, passa a contar, a partir de hoje, com um Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (PJ) na Avenida da Liberdade.

De acordo com o Ministério da Justiça e a Direcção Nacional da Polícia Judiciária, a nova estrutura resulta da elevação da antiga Unidade de Investigação Criminal de Assomada (UICA) à categoria de Departamento de Investigação Criminal, reforçando a presença da PJ na região de Santiago Norte.

A cerimónia será presidida às 15h30 pela ministra da Justiça, Joana Rosa, e pelo director nacional da Polícia Judiciária, Manuel António Livramento da Lomba, e contará ainda com a presença de colaboradores da instituição e de outras entidades.

A Unidade de Investigação Criminal de Assomada foi inaugurada a 15 de Outubro de 2019, no âmbito de uma estratégia de descentralização e modernização da Polícia Judiciária.

Com a elevação a Departamento, a estrutura passa a assumir maiores responsabilidades no combate à criminalidade na região.

Segundo a orgânica da PJ, os Departamentos de Investigação Criminal são serviços desconcentrados de prevenção e investigação criminal que dependem directamente do director nacional da instituição.

Para além dos departamentos já existentes em São Vicente, Sal e Boa Vista, o concelho de Santa Catarina passa agora a contar com esta estrutura, que assegura a cobertura da região de Santiago Norte, abrangendo os municípios de Santa Catarina de Santiago, Tarrafal e Calheta de São Miguel.

Com a elevação a Departamento, a estrutura passa a ter maior autonomia e será dirigida por um coordenador, desempenhando funções equivalentes às de director de departamento. Está igualmente previsto o reforço de meios, com mais inspectores e inspectores-chefes, novas brigadas e a criação de secções de investigação.

Compete aos Departamentos de Investigação Criminal a prevenção e investigação de crimes da competência da Polícia Judiciária e o apoio às autoridades judiciárias na respectiva área territorial de intervenção.