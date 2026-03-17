PM garante que Campus da Justiça vai tornar a justiça mais célere e acessível

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou que o investimento feito no Campus da Justiça, superior a 900 mil contos, terá retorno, ao permitir reduzir a morosidade da justiça e torná-la mais célere, eficaz e próxima dos cidadãos, bem como aumentar a produtividade e melhorar o acesso aos serviços.

A declaração foi feita ontem, 16, na inauguração do Campus da Justiça, infra-estrutura que reúne num único espaço instituições como o Instituto de Medicina Legal e de Ciências Forenses, o Tribunal e a Procuradoria da Comarca da Praia, além de salas de audiência, gabinetes e balcão único, visando melhorar a prestação dos serviços judiciais.

Por sua vez, a Ministra da Justiça, Joana Rosa, assegurou que a infra-estrutura representa mais uma medida no quadro de uma visão estratégica integrada para o sector, assente na valorização e qualificação dos recursos humanos, na dignificação das suas funções e no reforço da independência do poder judicial.

A governante lembrou ainda que, até 2022, os serviços funcionavam de forma dispersa na Praia, com críticas recorrentes à falta de salas, destacando que existiam sete ou oito juízos, mas apenas três salas de audiência, o que dificultava a programação, provocava atrasos e comprometia a organização da justiça em tempo útil.

“Demos corpo ao princípio de que cada juízo deve ter uma sala de audiência, cada magistrado do Ministério Público a sua sala, e cada secretaria de suporte condições adequadas para apoiar os magistrados”, sublinhou a Ministra da Justiça, Joana Rosa.