Olimpíadas do Desporto Escolar reúnem cerca de 1.400 participantes na cidade da Praia

​Cerca de 1.400 alunos, professores e organizadores vão participar, de 22 a 29 de Março, na Praia, na 4ª edição das Olimpíadas do Desporto Escolar (ODE), promovendo cidadania, valores e o desporto entre os jovens.

Desses participantes, aproximadamente 750 são alunos, 240 professores, cerca de 200 voluntários, além de elementos do “staff” e da organização, que estarão envolvidos na realização do evento representando escolas de todos os concelhos do país.

Segundo o administrador do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), Anildo Santos, que falava à imprensa à margem da realização do sorteio da ODE, o evento tem como principal objectivo promover valores e cidadania entre os jovens, para além da vertente competitiva.

De acordo com aquele responsável, as olimpíadas constituem uma oportunidade para muitos jovens conhecerem outras realidades do país e estabelecerem novas amizades, além de poderem dar os primeiros passos no desporto competitivo.

“Mais do que competir, é ter a oportunidade de reunir jovens de todos os cantos do país, permitindo-lhes conhecer novas realidades e projectá-los para o desporto de alta competição”, afirmou.

Relativamente aos preparativos, Anildo Santos indicou que os trabalhos estão dentro do esperado, destacando o esforço conjunto das instalações envolvidas na organização do evento.

Por seu turno, o director nacional da Educação, Adriano Moreno, afirmou que a iniciativa tem registado um crescimento progressivo desde a sua criação, com a introdução gradual de novas modalidades e a garantia da participação nos escalões masculinos e femininos.

Segundo Moreno, a edição deste ano contará com sete modalidades, nomeadamente futsal, andebol, basquetebol 3x3, voleibol de praia, natação, atletismo e desporto adaptado.

Santos afirmou ainda que as caravanas das escolas vão começar a chegar na quarta-feira, 18, estando já assegurados os alojamentos, alimentação e toda a logística necessária para acolher os participantes.

De acordo com Adriano Moreno, para além da competição desportiva, o programa inclui também actividades educativas e visitas de estudo, com o objectivo de proporcionar aos jovens momentos de aprendizagem e convívio.

Aquele responsável manifestou ainda a expectativa de que o evento seja uma “grande celebração do desporto escolar, da educação e da juventude”, promovendo o convívio entre jovens de diferentes ilhas e concelhos do país.