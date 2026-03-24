​CNDHC e ACRIDES unem esforços contra violência Infantil

Numa publicação na rede social, a CNDHC explica que o acordo visa a implementação de acções conjuntas nas áreas de sensibilização, formação e intervenção comunitária, destacando-se a prevenção da violência e do abuso sexual contra crianças, bem como o reforço da cidadania nas comunidades.
A mesma fonte acrescenta que esta parceria prevê ainda o desenvolvimento de iniciativas como a promoção de jovens embaixadores dos direitos humanos e o fortalecimento da rede nacional de protecção da criança e dos adolescentes.