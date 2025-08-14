Ministério da Educação arranca celebrações do Dia do Professor com formação

A Delegação do Ministério da Educação na Ribeira Grande de Santo Antão arrancou hoje as celebrações do Dia do Professor Cabo-verdiano, assinalado a 23 de Abril, com uma formação dirigida a vários docentes.

A delegada do Ministério da Educação, Elisabete Santos, disse à imprensa que as actividades realizadas hoje marcam o início do programa, iniciado com formações dirigidas aos docentes nos dois principais agrupamentos, com o objectivo de promover a reflexão e melhorias nos grupos disciplinares abrangidos.

Conforme a responsável, no Agrupamento 1, na Ribeira Grande, reuniram-se professores de Língua Portuguesa na mesma sala para abordar a prática do dia-a-dia nas salas de aula do ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa, através de uma abordagem contrastiva em relação às línguas cabo-verdianas e à língua portuguesa, enquanto segunda língua.

A formação de Língua Portuguesa esteve a cargo do professor Tiago Leão, que evidenciou a necessidade de uma abordagem contrastiva entre as duas línguas, de modo a proporcionar uma melhor aprendizagem dos alunos.

Para o professor universitário, o ensino bilingue é uma pretensão antiga que “infelizmente, nunca mais chega”, mas considera necessária a oficialização do crioulo, fundamentalmente pela alfabetização nessa língua, até se alcançar um sistema “mais ou menos integral, mas de educação verdadeiramente bilingue”.

Do programa das celebrações do mês do professor constam ainda um convívio com lanche tradicional entre professores, torneios de futsal envolvendo docentes de todos os agrupamentos do concelho da Ribeira Grande e uma caminhada.

No dia 25 de Abril será realizada uma gala dos professores do concelho da Ribeira Grande.

O Dia do Professor Cabo-verdiano é assinalado a 23 de Abril, em homenagem ao patrono Baltasar Lopes da Silva, com a realização de actividades nas diversas escolas de Cabo Verde.