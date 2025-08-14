​Ministério da Educação prepara plano de acção para recuperar escolas em São Vicente antes do início do ano lectivo

O Ministro da Educação anunciou a elaboração “urgente” de um plano de acção e contingência para garantir que o novo ano lectivo, previsto para começar a 15 de Setembro, possa decorrer com alguma normalidade, apesar dos danos causados pelas recentes inundações.

O Ministro da Educação, Amadeu Cruz encontra-se na ilha de São Vicente desde quarta-feira, 13, acompanhado de uma equipa técnica que está a fazer o levantamento da situação das infraestruturas escolares danificadas e identificar os alunos e as famílias afectadas pela tempestade que atingiu o país na madrugada de 11 de Agosto.

"Todas as escolas de São Vicente foram afectadas pelas chuvas, ficando inundadas e, em alguns casos, com danos significativos nas estruturas e no mobiliário", informou Amadeu Cruz.

Segundo o Governante, a prioridade imediata é limpar e preparar os estabelecimentos para receber os alunos. "Numa segunda fase, o plano prevê intervenções mais profundas para melhorar e recuperar as infraestruturas danificadas".

A operação de recuperação contará com a colaboração das Nações Unidas, através do UNICEF, e com a mobilização de parceiros internacionais.

A mesma fonte sublinhou que no âmbito do estado de calamidade decretado, o Fundo de Emergência e outros recursos governamentais poderão ser canalizados para apoiar o sector educativo na reposição das condições mínimas necessárias.

“O nosso compromisso é agir rapidamente para que, mesmo sem as condições ideais, possamos iniciar o ano lectivo com segurança e dignidade para todos os alunos”, sublinhou Amadeu Cruz.