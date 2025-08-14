Santo Antão: Mais de 100 voluntários a caminho de São Vicente para ajudar na recuperação da ilha

Mais de uma centena de voluntários dos municípios do Paul, Ribeira Grande e Porto Novo, em Santo Antão, partiu hoje para São Vicente para apoiar na recuperação dessa ilha, que foi esta semana devastada pelas cheias.

Durante três dias, esses voluntários, que viajam na manhã de hoje para São Vicente, vão estar envolvidos na limpeza da ilha vizinha, avançou a mesma fonte, segundo a qual o grupo levou consigo algumas ferramentas para apoiar nas acções de limpeza.

O coordenador do grupo de voluntários, Hinzaguy Lopes, confirmou à Inforpress que a iniciativa surgiu da necessidade de ajudar na recuperação da ilha de São Vicente, que foi seriamente afectada pela tempestade do dia 11 de Agosto.

Para a concretização dessa iniciativa, os voluntários receberam a colaboração das duas empresas de transporte marítimo que operam na linha São Vicente/Santo Antão/São Vicente, a Armas Naviera e o CV Interlinhas, que disponibilizaram 50 bilhetes de bilhetes de passagem, cada uma.

O porta-voz dos voluntários enalteceu o gesto destas empresas e destacou ainda o facto de as câmaras municipais do Paul e da Ribeira Grande e algumas instituições públicas e privadas em Santo Antão terem também colaborado nessa deslocação.

Zaguy, como é conhecido, garantiu que estes jovens estão muito motivados e esperam dar a sua contribuição da melhor forma possível para a recuperação de São Vicente, que passa por dias difíceis depois das cheias desta semana, que assolou a ilha.